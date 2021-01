Last Vegas film stasera in tv 19 gennaio: cast, trama, streaming

Last Vegas è il film stasera in tv martedì 19 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Last Vegas film stasera in tv: cast

La regia è di Jon Turteltaub. Il cast è composto da Kevin Kline, Morgan Freeman, Mary Steenburgen, Robert De Niro, Michael Douglas, Romany Malco, Jerry Ferrara, Roger Bart, Dan Hewitt Owens.

Last Vegas film stasera in tv: trama

Quattro vecchi amici, quattro uomini ormai “maturi”, Billy, Paddy, Archie e Sam si ritrovano insieme in quel di Las Vegas. L’occasione della rimpatriata è presto detta: si tratta del party per l’addio al celibato di Billy, l’unico del gruppo ancora scapolo, che finalmente si è deciso a convolare a giuste nozze. La fortunata futura sposina, ovviamente, è molto più giovane di lui.

Tra luminosissime insegne, belle donne e, soprattutto, Casinò, il divertimento è certamente assicurato, ma ben presto gli anni dei quattro si faranno sentire. Non hanno più le energie di una volta. Sebbene siano incapaci di accettarlo, le loro età sono avanzate, inutile ostinarsi a volerlo negare. Eppure..

Last Vegas streaming

Last Vegas streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Last Vegas film stasera in tv: trailer

