Un sacchetto di biglie è il film stasera in tv martedì 19 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 1.

Un sacchetto di biglie film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO: Un sacchetto di biglie

DATA USCITA: 18/01/2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Christian Duguay

CAST: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel

DURATA: 110 minuti

Un sacchetto di biglie film stasera in tv: trama

Maurice e Joseph sono due fratelli ebrei, amanti del gioco delle biglie, che attraversano la Francia per scappare dall’occupazione nazista durante la seconda guerra mondiale per raggiungere la zona libera. Dovranno ricorrere a un’incredibile dose di malizia, coraggio e ingegno per sfuggire alla barbarie nazista.

Un sacchetto di biglie recensione

Il pregio principale del film è quello di raccontare un dramma attraverso la voglia di vivere e di stupirsi dei due fratelli ebrei. La descrizione del loro legame pervade il film che tuttavia non dimentica mai di voler essere anche un interessante discorso politico. Regia e fotografia sono buone. Ricordano un genere di filmografia europea spesso trascurata. Nel film è presente una certa crudezza nei temi e nelle scelte visive. D’altra parte per rappresentare la realtà di quei giorni non è possibile evitare la violenza, il sangue e la cattiveria dell’uomo. La trama racconta una storia vera e dunque doppiamente toccante. Da sottolineare una fotografia splendida, curata e luminosa che aiuta ad inquadrare al meglio l’atmosfera nella Francia del periodo bellico. L’adattamento dell’opera letteraria a cui è ispirato è piuttosto fedele. Siamo in presenza non di un capolavoro, ma di certo di un buon, semplice, delicato film. Da vedere.

Un sacchetto di biglie film stasera in tv: curiosità

La riprese si sono svolte nel mese di settembre del 2015 a Nizza, Briga Marittima, Avignone e Marsiglia. A Nizza durante le riprese fu appesa sulla facciata di un edificio una bandiera nazista. Questo provocò lo stupore di alcuni passanti. Nel novembre del 2015, le riprese si spostano verso Praga e Karlovy Vary.

La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1973 e remake dell’omonimo film del 1975.

Un sacchetto di biglie streaming

Un sacchetto di biglie streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Un sacchetto di biglie film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=58-GerRZTxg

