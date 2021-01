Alice in Wonderland film stasera in tv 26 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Alice in Wonderland film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Fantasy, Avventura

ANNO: 2010

REGIA: Tim Burton

CAST: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, Alan Rickman, Michael Sheen, Christopher Lee, Matt Lucas, Stephen Fry, Eleanor Tomlinson

DURATA: 110 Minuti

Alice in Wonderland film stasera in tv: trama

Alice (Mia Wasikowska), ormai diventata diciannovenne dopo moltissimi anni torna nel Paese delle Meraviglie che ha visitato quando era ancora bambina. Qui ritrova tutti i suoi indimenticabili amici come il Coniglio Bianco, i gemelli Pinco Panco e Panco Pinco, Toperchio, il Brucaliffo (Alan Rickman), lo Stregatto e ovviamente, il Cappellaio Matto interpretato da Johnny Depp. Alice inizia così una nuova avventura quando scopre essere l’unica a poter porre fine al regno della terribile Regina Rossa (un’iconica Helena Bonham Carter), aiutata dalla buona Regina Bianca (Anne Hathaway).

Alice in Wonderland film stasera in tv: curiosità

Prima che Tim Burton fosse coinvolto nel progetto, ad Anne Hathaway venne offerto il ruolo di Alice, ma rifiutò perchè troppo simile ad altre sue parti precedenti. Appena l’attrice sentì dell’arrivo di Burton, accettò il ruolo della Regina Bianca per poter lavorare con lui.

Johnny Depp ha ammesso che lavorare tutto il tempo davanti al green screen è stato estenuante.

Il film marca la settima collaborazione tra Tim Burton e Johnny Depp. L’attore ha inoltre lavorato precedentemente con Helena Bonham Carter sei volte.

Alice in Wonderland streaming

Alice in Wonderland streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Alice in Wonderland film stasera in tv: trailer

