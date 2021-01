Made in Italy seconda puntata: trama e anticipazioni 20 gennaio 2021

MADE IN ITALY SECONDA PUNTATA. Mercoledì 20 gennaio 2021 arriva in prima serata su Canale 5 la nuova fiction con Margherita Buy. Di seguito trama e anticipazioni dell’appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Made in Italy seconda puntata: trama e anticipazioni 20 gennaio 2021

Sono passate alcune settimane e Irene e Monica convivono: mentre Monica fa collezione di giovani amanti, Irene si è convinta a ritornare con Luigi che ha organizzato a casa Mastrangelo la cena di fidanza-mento di fronte a tutti i parenti riuniti. La cena si terrà alla sera di una giornata complicata per Irene: infatti dovrà andare a Sumirago presso la fabbrica Missoni per ritirare alcuni capi per uno shooting.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nel frattempo Monica è incaricata da Ludovica di aiutare Eleonora, l’altra giovane redattrice di Appeal: dovranno organizzare al Parco Sempione, un servizio fotografico con i bambini. La giornata dai Missoni prende una piega inaspettata: infatti Irene riesce ad entrare in sintonia con Ottavio e Rosita che la invitano a pranzo e le rilasciano un’intervista, anche se sostituiscono i capi che erano stati scelti da Ludovica per lo shooting.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Made in Italy streaming

La nuova fiction andrà in onda in tv e contemporaneamente in diretta streaming sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire la serie tv anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Made in Italy sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Made in Italy basta andare sull’hashtag ufficiale #MadeInItaly, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Made in Italy e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Made in Italy: link utili