CHE DIO CI AIUTI 6 QUARTA PUNTATA. Torna su Rai 1 giovedì 21 gennaio 2021 la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione.

Che Dio Ci Aiuti 6 quarta puntata: trama e anticipazioni 21 gennaio 2021

Che Dio Ci Aiuti 6 quarta puntata – episodio 7 False verità. Monica viene accusata di omicidio e sospesa dall’ospedale: potrebbe aver causato la morte di un suo paziente. Tutto il convento si stringe attorno a lei, mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per scoprire la verità. Penelope, invece, per non deludere Azzurra, organizza una messa in scena coinvolgendo Ginevra ed Erasmo.

Che Dio Ci Aiuti 6 quarta puntata – episodio 8 Solo parole. Tra Erasmo e Ginevra c’è sempre più sintonia: una gita fuori dal convento potrebbe far scattare la scintilla. Nico, da lontano, osserva preoccupato la complicità tra i due. Monica, spinta dal suo desiderio di maternità, vuole dimostrare di sapersi occupare di un bambino. Intanto Penny è in difficoltà con un compito a scuola e Azzurra la aiuta come può.

Che Dio Ci Aiuti 6 streaming

Inoltre è possibile guardare Che Dio Ci Aiuti 6 streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l'app Rai Play, disponibile per iOS e Android.

