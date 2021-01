Lo Smoking è il film stasera in tv giovedì 21 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lo Smoking film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Tuxedo

USCITO IL: 30 aprile 2003

GENERE: Azione, Commedia

ANNO: 2002

REGIA: Kevin Donovan

CAST: Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs, Debi Mazar, Ritchie Coster, Peter Stormare, Mia Cottet, Romany Malco, Daniel Kash, Jody Racicot

DURATA: 98 Minuti

Lo Smoking film stasera in tv: trama

Jimmy Tong è un tassista noto per la propria spericolatezza e velocità nel portare i clienti a destinazione anche al di fuori della legalità. La sua reputazione finisce per fargli avere un impiego come autista personale del misterioso e facoltoso Clark Devlin, un playboy miliardario. Devlin è in realtà una spia. I suoi nemici cercano di ucciderlo e l’uomo viene ricoverato in coma. Jimmy si trova casualmente ad indossare uno degli smoking del suo datore di lavoro. In realtà il costoso capo di abbigliamento è uno speciale gadget che traforma chi lo indosso in esperto di mumerose attività (le arti marziali, la danza, il mimetismo…). Jimmy, aiutato dalla scienziata Del Blaine, riuscirà a sgominare la banda di malviventi che minaccia il suo capo salvandohli la vita.

Lo Smoking film stasera in tv: curiosità

Nella pellicola è presente anche un cameo di James Brown nei panni di sé stesso.

Durante le riprese del film a Toronto, Jackie Chan e Jennifer Love Hewitt sono apparsi diverse volte in webcam sul set e interagendo con i fan.

Alla premiere, c’era anche una scimmia in smoking e cappello.

Lo Smoking streaming

Lo Smoking film stasera in tv trailer

https://www.youtube.com/watch?v=IpbaNObb0Yk

