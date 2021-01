SENZA CONFINI IL COMMISSARIO PALATUCCI PRIMA PUNTATA. Da giovedì 21 gennaio 2021 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Sebastiano Somma. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Senza confini Il commissario Palatucci prima puntata: trama 21 gennaio 2021

Senza confini Il commissario Palatucci prima puntata – episodio 1. Il vicecommissario della Questura di Genova Giovanni Palatucci è stato trasferito nella città di Fiume dopo aver accusato la polizia ligure di eccessivo burocratismo e viene designato a capo dell’Ufficio Stranieri. A Fiume, sia il prefetto che il capo della polizia sono fanatici fascisti. Palatucci conosce Giorgio Poras, un giovane avvocato ebreo, e sua cugina Fiamma: l’amicizia fra Poras e Palatucci diviene sempre più stretta, tanto che l’avvocato chiede aiuto al questore per sottrarre un gruppo di ebrei alle persecuzioni naziste.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Senza confini Il commissario Palatucci prima puntata: trama 21 gennaio 2021

Senza confini Il commissario Palatucci prima puntata – episodio 2. Con l’aiuto del fedele maresciallo Maione, il commissario Palatucci riesce a creare un giro di passaporti falsi che permette a molti ebrei di nascondersi o passare il confine. La situazione precipita nel 1943 con l’arrivo delle truppe tedesche a Fiume: Palatucci riesce a far fuggire la sua amata Fiamma e il piccolo Markus, nonché numerose famiglie ebree della città di Fiume. Il colonnello tedesco Globocnik riuscirà tuttavia a smascherarlo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Senza confini Il commissario Palatucci streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Senza confini Il commissario Palatucci sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Senza confini Il commissario Palatucci basta andare sugli hashtag ufficiali #Senzaconfini e #SenzaconfiniIlcommissarioPalatucci, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Senza confini Il commissario Palatucci e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Senza confini Il commissario Palatucci: link utili