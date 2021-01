Fiorella Mannoia La Musica che gira intorno: ospiti 22 gennaio 2021

Stasera in tv venerdì 22 gennaio 2021 va in onda Fiorella Mannoia La Musica che gira intorno in prima serata su Rai 1. Scopri ospiti e anticipazioni. SCOPRI COSA C’È IN TV

Dopo il successo della prima puntata, Fiorella Mannoia torna su Rai 1 venerdì 22 gennaio alle 21:25, per il secondo e ultimo appuntamento con La Musica che gira intorno, un programma che celebra la musica e il suo ruolo come colonna sonora della nostra vita.

Nella puntata, che andrà in onda dal teatro1 di Cinecittà World, saranno presenti, anche questa volta, importanti personaggi del mondo musicale, del cinema, del teatro e della tv. Tra gli ospiti di Fiorella Mannoia, artisti come Giorgia, Marco D’Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori SAS, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante e Zucchero.

Il senso del programma, il cui titolo omaggia una nota canzone di Ivano Fossati, è quello di costruire un racconto fatto di musica e canzoni, grazie a Fiorella e agli ospiti dello show, per emozionare e far riflettere i telespettatori, rievocando i ricordi più importanti delle storie personali e collettive.

Fiorella Mannoia La Musica che gira intorno streaming

Fiorella Mannoia La Musica che gira intorno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

