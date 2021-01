Non è mai troppo tardi film stasera in tv 22 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Non è mai troppo tardi è il film stasera in tv venerdì 22 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Canal 5. La pellicola diretta da Rob Reiner è interpretata da Jack Nicholson e Morgan Freeman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non è mai troppo tardi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Bucket List

USCITO IL: 25 gennaio 2008

GENERE: Commedia, Drammatico

ANNO: 2007

REGIA: Rob Reiner

CAST: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow

DURATA: 97 Minuti

Non è mai troppo tardi film stasera in tv: trama

Il miliardario Edward Cole (Jack Nicholson), ricchissimo ed eccentrico proprietario di cliniche, e il meccanico Carter Chambers (Morgan Freeman) persona umile e tranquilla si ritrovano ricoverati presso la medesima clinica entrambi con pochi mesi davanti, a causa di una grave malattia. Sono di due mondi opposti e paralleli, ma la malattia li unisce. Entrambi hanno deciso di togliersi, nel breve tempo che resta loro, tutti gli sfizi che non hanno mai potuto levarsi nella propria vita e compilano una lista di desideri fatta di esperienze che vogliono fare prima che sia troppo tardi. Intraprendono così un viaggio e, diventati amici, impareranno il senso della vita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non è mai troppo tardi film stasera in tv: curiosità

Il figlio di Carter, interpretato da Morgan Freeman, è Alfonso Freeman ossia il vero figlio dell’attore.

Jack Nicholson si rasò la testa per il film, mentre Freeman indossò una calotta per fingersi rasato.

Morgan Freeman ha ammesso che lavorare con Nicholson fosse nella sua “lista dei desideri”.

Non è mai troppo tardi streaming

Non è mai troppo tardi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non è mai troppo tardi, film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/MBfy22LmXDU

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili