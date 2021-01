The Good Doctor 4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quarta stagione venerdì 22 gennaio 2021. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 4 trama episodi 22 gennaio 2021

The Good Doctor 4 episodio 3 I nuovi specializzandi. La dottoressa Lim chiede a Shaun, Claire e Park di seguire i nuovi aspiranti specializzandi per poi aiutarla a selezionare i migliori. Successivamente, la Lim incaricherà i tre di seguire i candidati scelti, mettendoli in guardia: non sarà un compito da prendere sotto gamba. Nel frattempo, Andrews deve effettuare un intervento su una minore, ma le cose non vanno esattamente come si aspettava. Shaun, invece, insulta involontariamente Lea di fronte a terze persone, il che crea un forte malcontento nella ragazza. Sarà. ancora una volta, grazie all’aiuto del dottor Gerin e del Dottor Glassman che Shaun riuscirà a sistemare le cose.

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

