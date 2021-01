THE RESIDENT 2 EPISODI 22 GENNAIO 2021. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 da venerdì 22 gennaio 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sugli epsiodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 2: trama episodi 22 gennaio 2021 su Rai 2

The Resident 2 episodio 7 Spingersi oltre. Alcuni ex tossici inseriti in un trial dell’ospedale, iniziano a soffrire di preoccupanti effetti collaterali, arrivando addirittura a rischiare la vita. Per Nic è una doccia gelata, anche sua sorella Jessie è inserita nel trial e potrebbe, dunque, essere in pericolo. L’infermiera, spalleggiata da Conrad, cerca di convincere Bell a chiudere la sperimentazione. Nel frattempo, Mina, Austin e Kit cercano di mettere per una volta da parte le rispettive ambizioni per cercare di salvare un paziente. Devon, infine, usa Julian come beta tester per un nuovo prodotto che lui stesso a disegnato. L’ulteriore avvicinamento, finirà inevitabilmente per scatenare la passione latente. Ma che ne sarà del matrimonio tra Devon e Prya?

The Resident 2 episodio 8 Il cuore in una scatola. Guest star della puntata Melina Kanakaredes che fa il suo ritorno nel ruolo della dottoressa Lane Hunter. Zoey Barnett arriva al pronto soccorso con suo figlio Henry. La donna, che abbiamo già incontrato nel quinto episodio della stagione, “Il germe”, ha perso da poco l’altro suo bambino a causa di un tumore. E ora anche Henry sta molto male. Tra Conrad e Bell c’è un ennesimo scontro quando il secondo propone di utilizzare, per la diagnosi, una delle attrezzature di Julian, che comporta, però, notevoli rischi. Vista la reazione del suo compagno, Nic teme che Conrad si stia affezionando troppo a Zoey e alla sua famiglia, perdendo in lucidità. Nel frattempo, mentre lavorano su un difficile trapianto, Mina e Austin si avvicinano, e Devon affronta una delle sue peggiori giornate. Come se non bastasse Lane Hunter torna sulla scena.

The Resident 2 episodio 9 L’ultimo ballo. Devon è sempre più in dubbio sul suo matrimonio e l’arrivo di amici e parenti per le nozze non fa che peggiorare le cose. Se stesse sbagliando tutto? Se fosse Julian la donna della sua vita? Lei, intanto, nonostante la Quovadis stia continuando a raccogliere successi al Chastain, comincia a nutrire nuovi dubbi sulla società per cui lavora, il che finisce per minare le sue sicurezze. Parlando di sicurezze. Conrad scopre che suo padre è malato. Tra i due i rapporti sono sempre stati molto tesi, come ben sappiamo, ma la malattia di Marshall causerà un riavvicinamento. Con quali conseguenze? Bell, infine, prende un grosso rischio nel tentativo di cancellare un errore commesso in passato.

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

