Più Forte Ragazzi è il film stasera in tv sabato 23 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Più forte ragazzi film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: avventura, commedia

ANNO: 1972

REGIA: Giuseppe Colizzi

CAST: Terence Hill, Bud Spencer, Reinhard Kolldehoff, Riccardo Pizzuti, Marcello Verziera, Cyril Cusack

DURATA: 122 minuti

Più forte ragazzi film stasera in tv: trama

Plata (Terence Hill) e Salud (Bud Spencer) sono due piloti che si guadagnano da vivere trasferendo gli aeroplani da un aeroporto all’altro in Sudamerica. I due cercano anche di scroccare i soldi alle assicurazioni sugli aerei che loro stessi pilotano e che volontariamente sfasciano. In uno di questi viaggi, i due precipitano nel mezzo della foresta amazzonica e vengono accolti da un gruppo di cercatori di pietre preziose. Plata e Salud decidono di avviare un’attività di ristorazione, ma in questo modo fanno concorrenza al monopolista del settore (e non solo) Mr. Ears che cercherà di fargliela pagare e i due avventurieri dovranno fuggire… con un aereo rubato!

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Più forte ragazzi film stasera in tv: curiosità

La colonna sonora del film è la famosissima canzone Flying Through The Air, composta dagli Oliver Onions.

Dopo aver recitato nel film, Bud Spencer è diventato un pilota di aerei e elicotteri.

Più forte ragazzi streaming

Più forte ragazzi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Più forte ragazzi film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili