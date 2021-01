Scuola Di Ladri è il film stasera in tv sabato 23 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Scuola Di Ladri film stasera in tv: cast

La regia è di Neri Parenti. Il cast è composto da Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, Barbara Scoppa, Antonio Barros, Corrado Monteforte.

Scuola Di Ladri film stasera in tv: trama

Tre fratelli disoccupate, Dalmazio, Amalio ed Egisto fanno dei lavoretti per tirare a campare. Dalmazio è una guardia giurata presso una banca, Amalio si occupa di cani randagi ed Egisto pulisce i vetri delle auto ferme ai semafori e a volte fa il venditore ambulante. Mentre gli altri fratelli sono negligenti, Egisto invece si impegna moltissimo, attirandosi l’ostilità e gli insulti dei clienti.

Sembra che per loro vada tutto in malora ma un giorno arriva l’occasione della vita: vengono chiamati dal facoltoso Aliprando Siraghi, un vecchio delinquente, per un lavoro molto redditizio e li convince a partecipare spacciandosi per loro zio. Il vecchio malvivente li addestra e si serve di loro per rapine pericolose. I tre fratelli finiscono anche in carcere e scopriranno di essere stati sfruttati e truffati da Aliprando che ruberà tutti i proventi della “società”. I tre fratelli però metteranno a segno le loro esperienze nel furto per rubare la coppa del mondo del 1986 dalle mani di Diego Armando Maradona.

Scuola Di Ladri streaming

Scuola Di Ladri streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Scuola Di Ladri film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

