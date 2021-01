911 EPISODI 24 GENNAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 24 gennaio 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 24 gennaio 2021

911 Stagione 3 Episodio 5 Rabbia. Buck procede nella sua causa contro il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e contro il comune di Los Angeles, ma non può fare a meno di chiedersi come questo influirà sui suoi rapporti con gli amici e colleghi. Preoccupazione che aumenta quando l’avvocato del giovane, durante l’udienza, decide di attaccare anche la squadra di Buck. Nel frattempo, Michael, May e Harry si imbattono in un agente decisamente brusco e tocca ad Athena prendere in mano le redini della situazione. In seguito all’arresto per aggressione, Eddie viene portato da Lena in un luogo più consono per sfogare la propria rabbia. Infine, il progetto di Hen e Karen di avere un figlio prende una brutta piega.

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 24 gennaio 2021

911 Stagione 3 Episodio 6 Halloween. E’ Halloween. Buck rientra in servizio, ma l’accoglienza di Eddie è a dir poco glaciale. Il giovane vigile del fuoco si trova, così, ad affrontare le giustificate occhiatacce dei colleghi, a distribuire caramelle e, finalmente, a tornare sul campo, dove accadrà qualcosa che convincerà Bobby del suo pieno recupero. Athena, intanto, entra in una vera e propria casa degli orrori, dove, nel seminterrato, vengono tenuti prigionieri alcuni bambini malnutriti. Al 118, invece, arriva una chiamata alquanto bizzarra: due ragazzini sono stati attaccati da dei corvi. Chimney, infine, è sempre più preoccupato per Maddie.

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Per commentare in diretta le puntate della serie tv 911 basta andare sull’hashtag ufficiale #911, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

