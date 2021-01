MINA SETTEMBRE TERZA PUNTATA. Domenica 24 gennaio 2021 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Serena Rossi e Giorgio Pasotti. Di seguito trama e anticipazioni della terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mina Settembre terza puntata: trama e anticipazioni 24 gennaio 2021

Mina Settembre terza puntata – episodio 5 Onora il padre. Si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mina Settembre terza puntata: trama e anticipazioni 24 gennaio 2021

Mina Settembre terza puntata – episodio 6 Andare avanti. Per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mina Settembre streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Mina Settembre: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Mina Settembre basta andare sull’hashtag ufficiale #MinaSettembre, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Mina Settembre segui le pagine Facebook:

Mina Settembre: link utili