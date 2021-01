Safe House Nessuno è al sicuro è il film stasera in tv lunedì 25 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Safe House Nessuno è al sicuro film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: azione, thriller

ANNO: 2012

REGIA: Daniel Espinosa

CAST: Ryan Reynolds, Denzel Washington, Vera Farmiga, Joel Kinnaman, Brendan Gleeson, Robert Patrick, Sam Shepard

DURATA: 115 Minuti

Safe House Nessuno è al sicuro film stasera in tv: trama

Tobin Frost è un ex agente della CIA che ha tradito l’Agenzia vendendo codici militari top secret al nemico. Da molto tempo si sono perse le sue tracce. Ma all’improvviso Frost riappare in Sudafrica. Lì viene catturato CIA e portato nella Safe House,una casa segreta adoperata dalla C.I.A. per nascondere i testimoni. La casa è gestita da Matt Weston, ufficiale leale all’organizzazione. Poco dopo l’inizio dell’interrogatorio, un gruppo di mercenari fa irruzione nella zona protetta. Una recluta (Ryan Reynolds) è costretta ad aiutare Frost a scappare. Matt deve portare in salvo il detenuto. L’etica e l’idealismo del giovane agente segreto vengono messi a dura prova. Di certo i due devono restare vivi in ogni modo almeno fino a quando non riusciranno a scoprire chi vuole la loro morte.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Safe House Nessuno è al sicuro film stasera in tv: curiosità

Il film, che in Italia è stato piuttosto snobbato, ha invece avuto un enorme successo negli Stati Uniti. Tanto che nel solo primo week end di programmazione ha incassato quasi 40 milioni di dollari, con un guadagno totale di oltre 125 milioni.

All’inizio della pellicola viene omaggiato il cult La grande fuga. Infatti Ryan Reynolds fa rimbalzare una pallina da tennis nel muro, esattamente come il Capitano Hilts interpretato da Steve McQueen.

Safe House Nessuno è al sicuro streaming

Safe House Nessuno è al sicuro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Safe House Nessuno è al sicuro film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili