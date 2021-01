STASERA TUTTO È POSSIBILE TERZA PUNTATA. Torna stasera in tv martedì 26 gennaio 2021 su Rai 2 il game show condotto da Stefano De Martino, che giocherà insieme ai tantissimi ospiti che parteciperanno in studio durante le varie puntate. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Stasera Tutto È Possibile terza puntata: ospiti e anticipazioni 26 gennaio 2021

Portare il sorriso e il buonumore nelle case degli italiani continua ad essere – in questo momento più che mai – lo scopo di questo programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, tratto dal format che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo Anything goes. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli nessuna gara, né vincitori o vinti, ma tantissimi giochi che vedranno protagonisti comici, attori, personaggi dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prove tutte da ridere.

l comedy show condotto da Stefano De Martino dedica la puntata al tema “kids”. Ospiti: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Mara Venier. Poi Max Giusti, Sergio Friscia, Jonathan Kashanian, Arteteca, Lucia Gravante, la sorvegliante de “Il Collegio”, e Jenny De Nucci. Con loro l’immancabile mascotte, il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone.

Nel corso delle otto puntate di questo feel good show, giunto alla sesta edizione, ritroveremo i giochi “classici” che in questi anni hanno conquistato il pubblico, a cominciare da La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo, di 22,5 gradi, così come Segui il labiale, Mimo senza fili, Cover Step o Speed Quiz. Ma ci saranno anche sfide nuove, che richiederanno, come sempre, grande capacità di improvvisazione destreggiandosi tra canto, ballo, imitazioni e varie abilità. Tra i giochi con cui esordirà questa nuova edizione ci saranno: All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance, Pollovolo, Il grande brivido e Rumori di mimo.

