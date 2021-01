MADE IN ITALY TERZA PUNTATA. Mercoledì 27 gennaio 2021 arriva in prima serata su Canale 5 la nuova fiction con Margherita Buy. Di seguito trama e anticipazioni dell’appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Made in Italy terza puntata: trama e anticipazioni 27 gennaio 2021

Rita chiede a Irene, che ha appena superato l’esame da giornalista, di accompagnarla da Giorgio Armani che sta preparando la sua prima collezione a suo nome: Irene riesce a conquistarne la fiducia e a convincerlo a posare per una copertina. Durante una serata con gli amici della redazione conosce per caso l’affascinante Davide Frangi che la aiuterà a risolvere una situazione molto difficile.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Per realizzare un’intervista a Valentino a Roma, viene incaricata Rita, che però deve restare a Milano per incontrare il figlio Simone che si è messo nei guai con la polizia e chiede ad Irene e Monica (Fiammetta Cicogna) di sostituirla. Ma la spedizione romana non è fortunata perchè lo stilista non vuole incontrare le due giovani. Come se non bastasse al ritorno le due ragazze restano fuori casa perchè sfrattate.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Made in Italy streaming

La nuova fiction andrà in onda in tv e contemporaneamente in diretta streaming sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire la serie tv anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Made in Italy sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Made in Italy basta andare sull’hashtag ufficiale #MadeInItaly, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Made in Italy e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Made in Italy: link utili