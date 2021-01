American Pie Ancora insieme è il film stasera in tv giovedì 28 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

American Pie Ancora insieme film stasera in tv: cast

La regia è di Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. Il cast è di Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas, Tara Reid, Seann William Scott, Mena Suvari, Eddie Kaye Thomas, Eugene Levy, Jennifer Coolidge, Natasha Lyonne, Dania Ramirez, John Cho, Katrina Bowden, Jay Harrington, Chuck Hittinger, Shannon Elizabeth, Chris Owen, Justin Isfeld, Charlene Amoia, Jesse Malinowski, Robert Hayes, Vik Sahay, Steve Ray Dallimore, Kim Wall, Ali Cobrin, Ciad Ochocinco.

American Pie Ancora insieme film stasera in tv: trama

Tutti i personaggi di American Pie dopo 10 anni si ritrovano nella cittadina di East Great Falls per una riunione tra vecchi compagni delle scuole superiori. Trascorrono così un fine settimana speciale per rinsaldare la loro amicizia negli stessi luoghi delle loro avventure giovanili, e riscoprono sia le cose che il tempo e la lontananza non ha cambiato, ma anche quello che invece è profondamente cambiato. Era il 1999 quando i quattro liceali del Michigan fecero le loro prime scoperte sul sesso. Da allora molte cose sono cambiate: Jim e Michelle si sono sposati e hanno avuto un figlio mentre invece Kevin e Vicky si sono lasciati. Oz e Heather sono cresciuti distanti e si sono accompagnati con altre persone. Di Finch si narra che abbia girato il mondo, mentre Stifler sembra rimasto lo stesso, totalmente refrattario alla cosiddetta maturità. Adesso questi amici di una vita sono tornati a casa da adulti per ricordarsi, ritrovarsi, ritornare preda delle tempeste ormonali adolescenziali tra frizzi e lazzi e un pizzico di maturità in più.

American Pie Ancora insieme streaming

American Pie Ancora insieme streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

American Pie Ancora insieme film stasera in tv: trailer

