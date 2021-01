Rocketman è il film stasera in tv giovedì 28 gennaio 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Rocketman film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 29 maggio 2019

GENERE: Biografico, Musicale

ANNO: 2019

REGIA: Dexter Fletcher

CAST: Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden, Jamie Bell, Steven Mackintosh, Kamil Lemieszewski, Tate Donovan, Stephen Graham, Harriet Walter, Charlie Rowe, Gemma Jones, Tom Bennett, Kit Connor, Bern Collaço, Graham Fletcher-Cook

DURATA: 121 Minuti

Rocketman film stasera in tv: trama

Questo film è un’epica fantasia musicale sull’incredibile storia umana degli anni rivoluzionari di Elton John. Segue il fantastico viaggio di trasformazione di ragazzo di provincia, Reginald Dwight, da un timido e talentuoso pianista in una superstar internazionale: Elton John.

Rocketman recensione

Questo non è solo un film su una rock star, ma è un musical nel senso più vero. Attraverso la musica il film mostra le tribolazioni dell’artista viste con i suoi stessi. Il film non non segue sempre una evoluzione cronologica, ma riesce a mostrare la vita e le battaglie di Elton John in modo molto personale. La recitazione, la scrittura e il canto sono superbi. Taron Egerton ha scelto di non imitare Elton ma ha comunque rispettato molto fedelmente la versione originale. Anche il resto del cast offre buone performance: Jamie Bell nei panni del paroliere di Elton, Bernie Taupin; Richard Madden nel ruolo del primo manager del cantante John Reid; Bryce Dallas Howard nei panni della madre di Elton. Film da non perdere.

Rocketman film stasera in tv: curiosità

La notizia di un film biografico dedicato a Elton John risale al 2012. Fu lo stesso cantante ad annunciare il progetto. Indicò anche il nome di Justin Timberlake come protagonista.

Il titolo del film è preso da una delle più famose canzoni della carriera di Elton John che la compose insieme a Bernie Taupin.

Rocketman streaming

Rocketman streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Rocketman film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

