Il Cantante Mascherato 2 prima puntata: anticipazioni 29 gennaio 2021

IL CANTANTE MASCHERATO 2 PRIMA PUNTATA. Torna su Rai 1 venerdì 29 gennaio 2020 lo show condotto da Milly Carlucci con la seconda edizione. Ecco le anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Cantante Mascherato 2: la giuria

Torna su Rai 1 dal 29 gennaio in prima serata Il Cantante Mascherato, il nuovo e attesissimo talent game show che ha letteralmente conquistato il pubblico mondiale. A portarlo in Italia, per quattro venerdì sera, sarà Milly Carlucci. La giuria è composta da personaggi d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Sono loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. I giurati, inoltre, hanno il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere in gara, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Cantante Mascherato 2: pool investigativo

Quest’anno il cast si arricchirà di un pool investigativo composto da 30 detective, presenti in platea, veri e propri investigatori che avranno un ruolo sempre più centrale nel corso delle puntate. Anche loro dovranno cercare di indovinare l’identità dei concorrenti e, ascoltando le loro performance canore, faranno supposizioni e ipotesi, cercando di cogliere ogni indizio utile, avendo il privilegio di poter vedere la maschera dal vivo e a pochi metri di distanza.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Cantante Mascherato 2 prima puntata: concorrenti mascherati

Otto le spettacolari maschere in gara: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto. Sotto di esse si celano otto personaggi molto famosi, la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano. Al termine di ogni puntata, dopo le loro esibizioni, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, rivelando a tutti chi è. Solo pochissime persone che lavorano allo show conoscono le loro reali identità, avvolte nel mistero persino nel backstage: per poter girare all’interno degli studi durante le prove, o al loro arrivo, i concorrenti devono infatti indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, accompagnati sempre da una persona di produzione vestita in modo identico. Assolutamente vietato parlare con altre persone, tant’è che sui loro abiti scuri campeggia una grande scritta: “NON PARLARMI!”. Inoltre, nessuno dei concorrenti sa chi si nasconde dietro le altre maschere.

Il Cantante Mascherato streaming

Il programma Il Cantante Mascherato streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Il Cantante Mascherato: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate di Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci basta andare sull’hashtag ufficiale #IlCantanteMascherato, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook dello show.

Per essere sempre aggiornato su Il Cantante Mascherato e gli altri programmi in tv segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Il Cantante Mascherato: link utili