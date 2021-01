Quando le mani si sfiorano è il film stasera in tv venerdì 29 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Quando le mani si sfiorano film stasera in tv: cast

La regia è di Amma Asante. Il cast è composto da Abbie Cornish, Daniel Weyman, Christopher Eccleston, Amandla Stenberg, George MacKay, Tom Goodman-Hill, Alec Newman, Olivia Vinali, Lucy Russell, Tomiwa Edun, Will Attenborough, Simon Harrison, Hermione Gulliford, Tim Faraday, Tom Sweet.

Quando le mani si sfiorano film stasera in tv: trama

Germania, 1944. Leyna è la figlia di etnia mista di Kerstin, una donna tedesca che ha avuto una relazione con un uomo di colore. La donna ha anche un secondo figlio, nato da una relazione con un tedesco. Kerstin è una donna fiera della figlia che combatte l’ostruzionismo del nazismo che vorrebbe che Leyna venisse sterilizzata per evitare il mescolamento della razza ariana con quella africana. Con il proseguire del regime, Leyna è testimone più volte dei soprusi che ricevano gli ebrei da parte di alcuni soldati. Un giorno, mentre passeggia, viene erroneamente investita da una recluta in bicicletta. Sarà l’espediente che permetterà ai due di conoscersi e innamorarsi. Poco dopo, il ragazzo, Lutz, viene arruolato come soldato in un campo di lavoro.

Quando le mani si sfiorano streaming

Quando le mani si sfiorano streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Quando le mani si sfiorano film stasera in tv: trailer

