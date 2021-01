Cattivissimo Me film stasera in tv 30 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Cattivissimo Me è il film stasera in tv sabato 30 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cattivissimo Me film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Despicable Me

GENERE: animazione, family

ANNO: 2010

REGIA: Pierre Coffin, Chris Renaud, Sergio Pablos

CAST: Max Giusti, Jason Segel, Steve Carell, Miranda Cosgrove, Will Arnett, Mindy Kaling, Kristen Wiig, Russell Brand, Ken Jeong, Julie Andrews

DURATA: 95 Minuti

Cattivissimo Me film stasera in tv: trama

In un tranquillo quartiere fatto di villette unifamiliari vive Gru, un super cattivo a cui piace fare dispetti e veder soffrire le altre persone. Gru è diventato però così cattivo perché ha vissuto un’infanzia terribile e piena di disagi. A Gru non manca un armamentario super tecnologico ed ha un esercito di minuscoli esseri gialli bi o monoculari, i Minion (in inglese tirapiedi/adulatori) un po’ fracassoni ma al suo servizio. Ma c’è qualcuno che ha rubato i più importanti monumenti del mondo sostituendoli con copie tra cui la piramide di Giza. Gru vuole anche lui compiere un colpo ancora più sensazionale: rubare la Luna.

Ma sarà un incontro inaspettato a sconvolgere la sua vita: l’incontro con tre orfanelle (Margo, Edith e Agnes) che finirà per adottare per sfruttarle per i suoi loschi affari. Gru si prepara a portare avanti il piano ma viene sempre più distratto dalle tre bambine, fino a ritrovarsi nei panni di un padre amorevole ricambiato dalle bambine. Gru ruba la Luna ma scopre di tenere più alle bambine che a quel furto soprattutto quando scopre che le bambine sono state rapite e…

Cattivissimo Me film stasera in tv: curiosità

Il film ha due seguiti, tra cui il terzo capitolo uscito da poco nelle sale cinematografiche italiane.

uscito da poco nelle sale cinematografiche italiane. I registi Pierre Coffin e Chris Renaud hanno inventato il linguaggio per i Minion, chiamandolo proprio minionese. Ogni parola appartiene in effetti a una lingua esistente.

In tutto il film è possibile vedere il personaggio di Lorax di Dr. Seuss stampato nella magietta di Margo, sotto alla giacca.

I registi hanno chiesto ai doppiatori originali di improvvisare molte delle battute.

Cattivissimo Me streaming

Cattivissimo Me streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cattivissimo Me film stasera in tv: trailer

