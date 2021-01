Io sto con gli ippopotami è il film stasera in tv sabato 30 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Io sto con gli ippopotami film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Avventura

ANNO: 1979

REGIA: Italo Zingarelli

CAST: Joe Bugner, May Dlamini, Terence Hill, Dawn Jurgens, Hugh Rouse, Nike Schutte, Kosie Smith, Bud Spencer, Joseph Szucs, Nick Van Rensburg, Les Marcowitz, Johan Maude’, Sandy Ngkomo, Ben Masinga

DURATA: 109 Minuti

Io sto con gli ippopotami film stasera in tv: trama

Tom e Slim sono due simpatici avventurieri amanti della natura. Tom è un omone dal cuore d’oro che da tempo vive in SudAfrica e organizza gite e safari per i turisti con qualche piccolo inganno come quello di affittare armi caricate a salve ai cacciatori per salvare gli animali delle riserve. In società con lui c’è il cugino Slim. Nella stessa località si è insediato un avventuriero, un disonesto commerciante di pochi scrupoli che fa razzia di animali per inviarli a ricchi collezionisti e allo zoo del Canada. I due decidono di contrastare da soli l’organizzazione del disonesto uomo d’affari e riescono a liberare gli animali.

Io sto con gli ippopotami film stasera in tv: curiosità

La pellicola è stata girata a Johannesburg, mentre le riprese con gli animali sono state effettuate nelle vicinanze di Pretoria.

Si tratta dell’undicesima pellicola girata dalla coppia d’oro Bud Spencer e Terence Hill, scritta e diretta da Italo Zingarelli (Lo chiamavano Trinità e Continuavano a chiamarlo Trinità).

Nel cast troviamo anche Joe Bugner, un ex-pugile diventato attore, il wrestler Malcom Kirk alias King Kong Kirk.

La canzone Grau grau grau è cantata da Bud Spencer che ne è anche l’autore insieme al compositore Walter Rizzati. Di seguito trama e trailer.

Io sto con gli ippopotami streaming

Io sto con gli ippopotami streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Io sto con gli ippopotami film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

