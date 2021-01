911 serie tv su Rai 2: trama episodi 31 gennaio 2021

911 EPISODI 31 GENNAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 31 gennaio 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

911 Stagione 3 Episodio 7 La storia di Athena. Un vecchio caso tocca Athena nel profondo. E’ stata, infatti, recuperata l’arma che, anni prima, aveva ucciso il suo fidanzato dell’epoca, un giovane di 28 anni. La donna decide che è giunto il momento di scoprire chi commise quel delitto, nonostante Bobby e sua madre siano di tutt’altro avviso, preoccupati che Athena sia emotivamente troppo coinvolta per affrontare le indagini. Attraverso alcuni flashback, la puntata ci riporta al 1989, quando Athena divenne agente di polizia e incontrò quello che sarebbe diventato il suo fidanzato.

911 Stagione 3 Episodio 8 Malfunzionamento. Le squadre di soccorso intervengono in seguito a una chiamata da una pista di pattinaggio dove, in un incidente, a un uomo sono state recise alcune dita, mentre un altro si è ritrovato con un pattino conficcato nel petto. Nel frattempo, Athena, come prevedibile, viene sospesa dal Dipartimento di Polizia. Anche Maddie si ritrova in panchina e confessa al fratello Buck e a Chimney di aver ripreso le sedute di psicoterapia. Problemi anche per Eddie. Il fight club non sembra più in grado di dare sfogo a tutta la sua rabbia e il giovane rischia di uccidere uno dei suoi avversari. Eddie decide di parlarne con Bobby nel disperato tentativo di cercare un rimedio. La perdita degli embrioni ha messo in crisi il rapporto tra Hen e Karen. Ma i guai non sono finiti. Alla fine dell’episodio, infatti, Hen ha un incidente e nell’impatto rimane uccisa una giovane donna. Hen si ritroverà al centro di un’indagine.

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

