Mamma ho riperso l'aereo – Mi sono smarrito a New York è il film stasera in tv martedì 2 febbraio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Mamma ho riperso l’aereo: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Home Alone 2: Lost in New York

GENERE: Comico

ANNO: 1992

REGIA: Chris Columbus

CAST: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O’Hara, John Heard, Joe Liss, Michael Maronna, Ralph Foody, Teri McEvoy, Jaye P. Morgan, Senta Moses, Rob Schneider, Terrie Snell, Ally Sheedy, Maureen E. Shay, Rip Taylor, Jimmie Walker, Tim Curry, A.M. Columbus

DURATA: 120 Minuti

Mamma ho riperso l’aereo: trama

La famiglia McCallister ha deciso di passare le vacanze di Natale a Miami. Visto i precedenti, questa volta tutti stanno attenti che Kevin non venga dimenticato a casa. Tutto sembra filare liscio, ma arrivati in aeroporto Kevin segue un uomo che dal cappotto e dall’aspetto fisico sembra suo padre. Ma appena si siede al suo posto e l’aereo decolla si accorge di essere da solo. Mentre i genitori allarmatissimi contattano la polizia per le ricerche, con sua grande sorpresa Kevin atterra a New York. Usando le carte di credito del padre, affitta una camera al lussuoso Hotel Plaza a nome del genitore e ordina abbondanti e costose colazioni.

Nonostante Hector, il portiere abbia capito che c’è qualcosa di poco chiaro, il ragazzino esce per le strade di New York, fra alberi di Natale giganteschi e vetrine illuminate tra cui quelle dell’enorme emporio di giocattoli Duncan. Purtroppo a New York incontrerà nuovamente Harry Lyme e Marvin Murchins, i due ladri che Kevin aveva fatto arrestare l’anno precedente e che sono evasi di prigione. Dopo aver conosciuto la vecchietta dei piccioni del Central Park l’intraprendente ragazzino decide di sconfiggere una buona volta i due ladri attirandoli nella casa disabitata di uno zio e…

Mamma ho riperso l’aereo: curiosità

Si tratta del sequel del fortunatissimo Mamma ho perso l’aereo. Entrambi i film sono ormai considerati film cult da guardare a Natale .

. La casa della famiglia McCallister in tutti e due i film è nella realtà quella situata a 671 Lincoln Avenue a Winnetka, Illinois.

Come nel primo capitolo, la corsa in aeroporto è stata girata all’Aeroporto Internazionale di Chicago-O’Hare.

Non tutte le scene di New York sono state girate nella Grande Mela, molte infatti hanno avuto come set a Chicago.

Mamma ho riperso l’aereo streaming

Mamma ho riperso l’aereo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mamma ho riperso l’aereo: trailer

