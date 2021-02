Coco Avant Chanel L’amore prima del mito è il film stasera in tv mercoledì 3 febbraio 2021 onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Coco Avant Chanel L’amore prima del mito film stasera in tv: cast

La regia è di Anne Fontaine. Il cast è composto da Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde, Alessandro Nivola, Marie Gillain, Emmanuelle Devos.

Coco Avant Chanel L’amore prima del mito film stasera in tv: trama

Lasciato l’orfanotrofio dove suo padre l’aveva abbandonata, Gabrielle Chanel, ora una giovane donna, trova lavoro in un bar, dove, ogni notte, si esibisce cantando in coppia con la sorella. L’incontro con Baron Balsan le dà l’occasione di fare il suo ingresso nella buona società francese, permettendole, nel contempo, di sviluppare il proprio talento nella creazione di cappelli. Ma sarà la relazione con l’uomo d’affari inglese Arthur Capel a darle la spinta definitiva verso il successo. Pellicola biografica sulla grande stilista Coco Chanel. Una nomination agli Oscar del 2010 per i costumi.

Coco Avant Chanel L’amore prima del mito streaming

Coco Avant Chanel L’amore prima del mito streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Coco Avant Chanel L’amore prima del mito film stasera in tv: trailer

