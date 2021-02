Il Grande Match è il film stasera in tv mercoledì 3 febbraio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Grande Match film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Grudge Match

USCITO IL: 9 gennaio 2014

GENERE: Commedia

ANNO: 2013

REGIA: Peter Segal

CAST: Robert De Niro, Sylvester Stallone, Kim Basinger, Alan Arkin, Jon Bernthal, Kevin Hart, Steffie Grote, Han Soto, Nicole Andrews, Paul Ben-Victor

DURATA: 113 Minuti

Il Grande Match film stasera in tv: trama

Due anziani ex pugili di Pittsburgh, Henry (Razor) Sharp e Billy (The Kid) McDonnen, vivono ormai da anni lontano dal ring ed entrambi si sentono inadeguati ai tempi moderni. Ai tempi d’oro si scontrarono due volte sul ring vincendo un match per ciascuno. Ma nel 1983 alla vigilia del terzo e decisivo incontro, improvvisamente Razor annunciò per motivi legati alla sua vita privata che non rivelò. Così facendo privò il collega della possibilità di una rivincita assestando un colpo definitivo alla carriera di entrambi, fondata sulla loro rivalità.

Oggi i due vecchi pugili tornano sotto i riflettori; tutti sembrano di colpo interessati a loro e alla loro rivalità, tanto che a trent’anni da quell’incontro saltato il promoter di pugilato Dante Slate Jr., vedendo la possibilità di fare soldi, propone ai due boxers di tornare sul ring e regolare i conti una volta per tutte. L’idea di un nuovo incontro, nonostante l’età avanzata, è una offerta molto appetibile per entrambi visto le loro difficoltà economiche. I due ex pugili sono costretti ad approfittare dell’occasione riaprendo così vecchie ferite che…

Il Grande Match film stasera in tv: curiosità

Robert De Niro e Sylvester Stallone tornano a raccontare il mondo della boxe dopo aver interpretato rispettivamente Toro Scatenato e la saga di Rocky.

Furono girate diversi finali alternativi per evitare spoiler o fuoriuscite di notizie.

Sally Rose è interpretata da Kim Basinger nelle scene ambientate nel 2010, mentre per quelle degli anni ’80 a darle il volto è Ireland Baldwin, figlia della Basinger.

Durante l’allenamento di Kid sul muro è visibile una foto di Rocky.

Il Grande Match streaming

Il Grande Match streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Grande Match film stasera in tv: trailer

