MADE IN ITALY QUARTA PUNTATA. Mercoledì 3 febbraio 2021 arriva in prima serata su Canale 5 la nuova fiction con Margherita Buy. Di seguito trama e anticipazioni dell’appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Made in Italy quarta puntata: trama e anticipazioni 3 febbraio 2021

Beppe Modenese, imprenditore della moda, organizza Idea Como, un’innovativa occasione di incontro tra stilisti e tessutai. Irene e Rita sono invitate e in quest’occasione Irene rivede Davide Frangi che la invita a cena: la serata finisce in un hotel di Bellagio. Intanto Monica, che ha trovato un nuovo appartamento in affitto, inizia a frequentare Diego, il figlio della padrona di casa.

Nava e Ludovica hanno abbandonato Appeal per fondare Fascino, una rivista concorrente che sta rubando i migliori fotografi sulla piazza. Mentre il direttore di Appeal Frattini rivela a Rita di essere molto malato, l’entusiasmo di Irene riesce a motivare tutta la redazione: per far ripartire Appeal andrà a New York all’inaugurazione del nuovo negozio di Fiorucci e a trovare nuovi fotografi.

Made in Italy streaming

