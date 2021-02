Come un gatto in tangenziale film stasera in tv 4 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Come un gatto in tangenziale è il film stasera in tv giovedì 4 febbraio 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Come un gatto in tangenziale film stasera in tv: cast

USCITO IL: 28 dicembre 2017

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Riccardo Milani

CAST: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola

DURATA: 98 Minuti

Come un gatto in tangenziale film stasera in tv: trama

Giovanni è un intellettuale impegnato che vive nel centro di Roma e che teorizza principi di integrazione raziale. Monica vive in periferia, è una ex cassiera che con l’integrazione ha a che fare tutti i giorni. Due mondi e due persono completamente diversi. Per un caso i loro figli sono innamorati e pronti a fidanzarsi. Entrambi sono contrari al rapporto sentimentale dei loro figli e sono pronti a fare di tutti per separarli. I due cominciano a frequentarsi e a entrare l’uno nel mondo dell’altro. Giovanni lascia i suoi film intellettuali da cinema d’essai per seguire sua figlia in una multisala di periferia; Monica che normalmente passa le vacanze a Coccia di Morto, finirà nella scicchissima Capalbio. Ma all’improvviso qualcosa tra loro cambia…

Come un gatto in tangenziale film stasera in tv: curiosità

Il film segna la quinta collaborazione fra il regista Riccardo Milani e Paola Cortellesi, protagonista. I due sono nella vita realtà marito e moglie.

Milani, Cortellesi, Furio Andreotti e Giula Calenda, figlia della regista Cristina Comencini, sono autori della sceneggiatura.

Nel film vengono citate località dai nomi così strani che sembrano finte. Invece esistono veramente come il quartiere Bastogi nella periferia di Roma e la spiaggia detta Coccia di Morto, che confina con la pista più esterna dell’aeroporto di Fiumicino Leonardo Da Vinci.

La colonna sonora è di Andrea Guerra, figlio dello sceneggiatore Tonino, collaboratore abituale di Ferzan Ozpetek, e vincitore del David di Donatello per La finestra di fronte.

Come un gatto in tangenziale streaming

Come un gatto in tangenziale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Come un gatto in tangenziale film stasera in tv: trailer

