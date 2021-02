Empire State è il film stasera in tv giovedì 4 febbraio 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Empire State film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Drammatico, Thriller

ANNO: 2013

REGIA: Dito Montiel

CAST: Dwayne Johnson, Liam Hemsworth, Emma Roberts, Michael Angarano, Chris Diamantopoulos, Shenae Grimes, Michael Rispoli, Gina Mantegna, Nikki Reed, Roger Guenveur Smith

DURATA: 94 Minuti

Empire State film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Due ragazzi, Chris e Eddie, amici dall’infanzia, per cambiare definitivamente le loro esistenze, organizzano una rapina che frutta ben 15 milioni di dollari all’azienda di automobili blindate in cui Chris ha lavorato come guardia di sicurezza. A furto avvenuto Chris e Eddie devono liberarsi di James Ransone, il tenace detective che è sulle loro tracce, e dei boss della malavita che vogliono mettere le mani sulla refurtiva.

Empire State film stasera in tv: curiosità

Il film è basato su una storia vera: una rapina realmente avvenuta nel 1982, ritenuta una delle più grandi effettuate nella storia degli Stati Uniti d’America.

Le riprese del film sono state girate da maggio a giugno 2012. Si sono svolte tra gli Stati Uniti d’America ed il Canada, tra le città statunitensi di New Orleans e New York e quella canadese di Toronto.

Empire State streaming

Empire State streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Empire State film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=RgM_cDfJiLQ

