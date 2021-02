Il promontorio della paura è il film stasera in tv govedì 4 febbraio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cape Fear Il promontorio della paura film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Cape Fear

GENERE: Thriller

ANNO: 1991

REGIA: J. Lee Thompson

CAST: Gregory Peck, Robert Mitchum, Martin Balsam, Telly Savalas, Will Wright, Polly Bergen, Lori Martin, Jack Kruschen, Barrie Chase, Paul Comi.

DURATA: 123 Minuti

Cape Fear Il promontorio della paura film stasera in tv: trama

Max Cady è stato condannato a 14 anni di galera per aver commesso uno stupro. Uscito di prigione, decide di vendicarsi del suo avvocato difensore, Sam Bowden, che omise durante il processo un rapporto che poteva in parte fargli ridurre la pena. Il piano di Cady è quello di inizialmente farsi riconoscere e minacciare Bowden in modo velato. Quindi avvelena il cane della moglie e sevizia brutalmente la sua collega e amante Lori Davis. Così l’avvocato si trova costretto a assumere un investigatore privato, Claude Kersek, ma nel frattempo le attenzioni del criminali si spostano sulla figlia adolescente dell’avvocato, Danielle…

Cape Fear Il promontorio della paura streaming

Il promontorio della paura streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

