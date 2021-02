Lui è peggio di me film stasera in tv 4 febbraio: cast, trama, streaming

Lui è peggio di me è il film stasera in tv giovedì 4 febbraio 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lui è peggio di me film stasera in tv: cast

La regia è di Enrico Oldoini. Il cast è composto da Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Massimo Pongo, Raimondo Prunesti, Ilse Reimann, Sergio Renda, Dan Stephen, Pina D’Eva, Enzo De Toma, Kelly Van Der Velden, Lamotte Atkins, Liliana Bocchi, Rossella Gardini, Floriano Omoboni.

Lui è peggio di me streaming

Lui è peggio di me streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Lui è peggio di me film stasera in tv: trama

Leonardo (Adriano Celentano), insieme all’amico Luciano (Renato Pozzetto), gestisce un garage di auto d’epoca. A sconvolgere la loro vita da single, una ragazza, di cui Leonardo sembra essersi perdutamente innamorato…

Lui è peggio di me film stasera in tv: trailer

