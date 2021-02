THE RESIDENT 2 EPISODI 5 FEBBRAIO 2021. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 da venerdì 5 febbraio 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sugli epsiodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident 2: trama episodi 5 febbraio 2021 su Rai 2

The Resident 2 episodio 10 Un rischio troppo alto. La puntata precedente ci aveva lasciato con qualche questione in sospeso, avremo qualche risposta? Cominciamo col fare la conoscenza del dottor Alec Shaw, l’uomo cui Nic ha offerto il posto di primario per il reparto pro bono del Chastain. Devon, nel frattempo, è in cerca di Julian, il cui destino rimane ancora ignoto. Marshall, operato d’urgenza, sopravvive all’intervento, ma le sue condizioni non sono ancora stabili. La dottoressa Lane, infine, è fuori su cauzione. Ma il destino sta per fare il suo corso…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident 2: trama episodi 5 febbraio 2021 su Rai 2

The Resident 2 episodio 11 Una perdita terribile. Bradley Jenkins, ex membro dello staff del Chastain, viene portato d’urgenza al pronto soccorso dopo essere crollato al suolo durante una conferenza. Nonostante Devon faccia di tutto, Bradley muore. L’autopsia rivela un problema con il dispositivo cardiaco che era stato in precedenza inserito. E il dispositivo porta la firma della Quovadis. Con un AJ furioso (è stato un suo errore o il malfunzionamento del dispositivo era inevitabile?), Mina e Bell cercano di andare a fondo alla faccenda e scoprire cosa sia andato storto. Devon, intanto, torna a concentrarsi sul lavoro occupandosi di un nuovo paziente che presenta forti dolori allo stomaco. Nel mentre, Nic stringe una bella amicizia (solo amicizia?) con il dottor Alec Shaw e il rapporto tra Conrad e la famiglia Barnett si fa sempre più stretto.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

The Resident sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv The Resident basta andare sull’hashtag ufficiale #TheResident, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Resident e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Resident: link utili