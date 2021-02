Cattivissimo Me 2 film stasera in tv 6 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Cattivissimo Me 2 è il film stasera in tv sabato 6 febbraio 2021 in onda prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cattivissimo Me 2 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Despicable Me 2

USCITO IL: 10 ottobre 2013

GENERE: animazione, famiglia

ANNO: 2013

REGIA: Pierre Coffin, Chris Renaud

CAST: Steve Carell, Kristen Wiig, Max Giusti, Arisa, Russell Brand, Neri Marcorè, Benjamin Bratt

DURATA: 98 Min

Cattivissimo Me 2 film stasera in tv: trama

L’imprenditore Gru ha abbandonato il crimine definitivamente per prendersi cura di Margo, Edith e Agnes. Questo lo porta ad avere molto tempo libero insieme al dottor Nefario e ai Minions. Quando però Gru inizia a vivere con serenità il suo impegno come buon padre di famiglia di periferia, la Lega Anti-Cattivi che lavora a livello mondiale arriva da lui. Proprio a Gru, insieme alla nuova partner Lucy Wilde, viene affidato il compito di scovare il responsabile di un crimine spettacolare per assicurarlo alla giustizia. Infatti chi se non l’ex più grande cattivo del mondo può fermare il suo successore?

Cattivissimo Me 2 film stasera in tv: curiosità

Cattivissimo me 2 ha incassato globalmente oltre 970 milioni di dollari nonostante un budget di 76 milioni di dollari.

La pellicola è al quinto posto nella classifica di incassi dei film d’animazione dopo Il re leone, Toy Story 3, Minions e Frozen – il regno di ghiaccio.

Il personaggio di Floyd Aquila San, in italiano, è doppiato da Haruhiko Yamanouchi, attore giapponese ma naturalizzato italiano.

Doppiatori della versione originale i doppiatori dei personaggi principali sono: Steve Carrell (Gru), Kristen Wiig (Lucy Wilde), Miranda Cosgrove (Margo) e Benjamin Bratt (Eduardo/El Macho). Nella versione italiana le voci sono di Max Giusti (Gru), Arisa (Lucy Wilde), Neri Marcorè (Eduardo/El Macho), e Rossa Caputo (Margo).

Cattivissimo Me 2 streaming

Cattivissimo Me 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cattivissimo Me 2 film stasera in tv: trailer

