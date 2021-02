L’ultimo bacio è il film stasera in tv sabato 6 febbraio 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’ultimo bacio film stasera in tv: cast

La regia è di Gabriele Muccino. Il cast è composto da Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Regina Orioli, Luigi Diberti, Marco Cocci, Martina Stella, Vittorio Amandola, Lina Bernardi, Giulia Carmignani, Piero Natoli, Daniela Piazza, Claudio Santamaria, Sergio Castellitto, Susanna Javicoli, Giorgio Pasotti.

L’ultimo bacio film stasera in tv: trama

Carlo (Stefano Accorsi) sta per sposare Giulia (Giovanna Mezzogiorno), che è incinta. Per Carlo il matrimonio è un cambiamento definitivo che lo costringerà alla serietà e alla tristezza. Per esorcizzare la paura di questo evento della sua vita, il giovane decide di concedersi un’ultima pazzia e cede alle grazia di un’avvenente liceale, un’effervescente ragazza di 18 anni conosciuta al matrimonio dell’amico Marco.

Attorno a questa storia si intrecciano altre vicende. C’è la storia di Anna (Stefania Sandrelli), la madre di Giulia, che trascorre un periodo di forte crisi con il marito psicologo Emilio e ciò la porta a gettarsi tra le braccia di una sua vecchia fiamma, il professor Eugenio Bonetti, ritrovandolo però ormai sentimentalmente impegnato e neopapà. C’è la storia di Adriano in crisi con la moglie Livia da cui ha avuto un figlio, e che sta pensando di andarsene di casa. Oppure quella di Paolo, depresso a causa del padre malato e dell’abbandono da parte della fidanzata Arianna. Alberto, apparentemente sereno, passa da un’avventura all’altra, incapace di creare legami stabili, mentre Marco è anche lui sul punto di sposarsi ma esclusivamente per interesse.

L’ultimo bacio film stasera in tv: curiosità

La colonna sonora è incentrata sulla canzone di Carmen Consoli che dà il titolo al film, L’ultimo bacio. La cantante siciliana compare nel film in un cameo.

L’ultimo bacio streaming

L’ultimo bacio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

L’ultimo bacio film stasera in tv: trailer

