Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma è il film stasera in tv sabato 6 febbraio 2021 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma film stasera in tv: cast

La regia è di Giulio Base. Il cast è composto da Aurora Cancian, Bianca Panconi, Emma Matilda Lió, Daniele Rampello, Irene Vetere, Francesco Rodrigo, Marco Todisco, Domenico Fortunato, Lucia Zotti, Alessandra Celi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma film stasera in tv: trama

Il passato si intreccia con il presente: il ritrovamento di una misteriosa fotografia ingiallita che ritrae una bambina porterà degli studenti cristiani ed ebrei alla ricerca della verità. I ragazzi affronteranno un viaggio attraverso la memoria di un passato doloroso e difficile da dimenticare, come quello del rastrellamento del quartiere ebraico. La pellicola è stata girata nello splendida cornice del quartiere ebraico di Roma.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

«Il nostro film sottolinea il regista Giulio Base vuole restituire la drammaticità di una singola storia, intrecciando e accompagnando lo spettatore in un viaggio introspettivo nella coscienza di un gruppo di adolescenti, qualcuno ebreo, qualcun altro no: bisogna continuare ad approfondire, a studiare, soprattutto a frequentarsi fra le diverse religioni, perché anche l’indifferenza può diventare peggio dell’odio della Shoah non si parlerà mai abbastanza».

Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma streaming

Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili