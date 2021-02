911 EPISODI 7 FEBBRAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 7 febbraio 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 7 febbraio 2021

911 Stagione 3 Episodio 9 Conseguenze. Due incidenti gravi impegnano gli operatori del 118: una pioggia di detriti ha devastato un edificio ed uno scontro tra due camion in un tunnel ha provocato un incendio letale.

911 Stagione 3 Episodio 10 Una nuova vita. Una società antincendio di Austin in Texas viene decimata in un incidente di incendio. Per ricostruire l’unità è stato scelto il capitano Owen Strand, l’unico nel paese ad averlo fatto, essendo l’unico sopravvissuto della sua compagnia di vigili del fuoco di Manhattan che è stata persa durante gli attacchi alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre.

