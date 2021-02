Transporter Extreme è il film stasera in tv lunedì 8 febbraio 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Transporter Extreme film stasera in tv: cast

La regia è di Louis Leterrier. Il cast è composto da Jason Statham e Alessandro Gassman, Jason Flemyng, Keith David, Matthew Modine, Amber Valletta, François Berléand, Kate Nauta, Clary Hunter, Raymond Tong.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Transporter Extreme film stasera in tv: trama

Frank Martin, ex-mercenario senza paura, uno specialista nel muovere preziosi carichi di ogni tipo con stile e professionalità. Frank ha cambiato vita e si è trasferito a Miami. Ha abbandonato il suo precedente lavoro ed ora è impiegato come autista e guardia del corpo della famiglia di Billings, un ministro molto attivo nella legislazione antidroga. Il compito principale di Frank è di scortare a scuola il figlio. Sembra un lavoro tranquillo finché il bambino non viene rapito da una banda di terroristi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’organizzazione criminale responsabile del rapimento inietta un virus letale e contagioso, che si attiverà dopo quattro ore e in grado di infettare il padre alla vigilia di un importante vertice antidroga cui partecipano esponenti politici di molte nazioni sudamericane. Frank dovrà lottare non solo per salvare il bambino ma anche per sventare il piano dei terroristi.

Transporter Extreme streaming

Transporter Extreme streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Transporter Extreme film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili