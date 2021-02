La famiglia del professore matto è il film stasera in tv martedì 9 febbraio 2021 onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La famiglia del professore matto film stasera in tv: cast

La regia è di Peter Segal. Il cast è composto da Eddie Murphy, Larry Miller, Earl Boen, Anna Maria Horsford, Janet Jackson, John Ales, Richard Gant, Melinda McGraw, Jamal Mixon, Gabriel Williams, Nikki Cox, Freda Payne.

La famiglia del professore matto film stasera in tv: trama

Alla vigilia delle nozze con la collega Denise, l’obeso prof. Klump convoca i suoi obesi parenti, ma deve fare i conti con il suo doppio, l’aggressivo Buddy Love, cioè la sua cattiva coscienza, che vorrebbe rubargli la formula del miracoloso siero.

La famiglia del professore matto streaming

La famiglia del professore matto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La famiglia del professore matto film stasera in tv: trailer

