STASERA TUTTO È POSSIBILE QUINTA PUNTATA. Torna stasera in tv martedì 9 febbraio 2021 su Rai 2 il game show condotto da Stefano De Martino, che giocherà insieme ai tantissimi ospiti che parteciperanno in studio durante le varie puntate. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Stasera Tutto È Possibile quinta puntata: ospiti e anticipazioni 9 febbraio 2021

Il comedy show condotto da Stefano De Martino dedica la quarta puntata di Stasera Tutto È Possibile, in onda martedì 9 febbraio alle 21.20 su Rai 2 al tema “A spasso nel tempo”. Ospiti fissi del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Barbara D’Urso, insieme a Elettra Lamborghini, Antonio Giuliani, Peppe Iodice, Fatima Trotta, l’influencer da milioni di followers, Cecilia Cantarano, lo schermidore e conduttore radiofonico Stefano Pantano e i Gemelli di Guidonia e con loro l’immancabile mascotte, il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone.

Tutti si metteranno in gioco, cimentandosi in diverse prove, a partire dalla celebre Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo di 22,5 gradi. Tra gli altri giochi della puntata: Stammi dietro dance, Serenata Step, Segui il labiale, Dalla A alla Z, Do re mi fa male, Mimo senza fili e altri ancora.

Stasera Tutto È Possibile streaming

Sarà possibile vedere le puntate di Stasera Tutto È Possibile sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Stasera Tutto È Possibile sui social

Per commentare in diretta il game show Stasera Tutto È Possibile con Stefano De Martino basta andare sull'hashtag #StaseraTuttoÈPossibile

