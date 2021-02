L’AMORE STRAPPATO CAST. Da mercoledì 10 febbraio 2021 va in onda in replica su Canale 5 la fiction con Sabrina Ferilli e Ricky Tognazzi. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Amore Strappato cast: attori e personaggi della fiction su Canale 5

Sabrina Ferilli è Rosa

Enzo Decaro è Rocco

Ricky Tognazzi è Avv. Smiraglia

Elena Minichiello è Arianna Piccola

Francesca Di Maggio è Arianna Grande

Christian Monaldi è Ivan 10/12 Anni

Romano Reggiani è Ivan 22 Anni

Marco Falaguasta è Luigi

Primo Reggiani è Avv. Mariani

Valentina Carnelutti è Francesca

Michele De Virgilio è Alberto

Isabella Aldovini è Marzia Soldano

Emanuele Salce è Pm Carrera

Daniela Terreri è Suor Chiara

Claudio Bigagli è Presidente della Corte

Filippo Scarafia è Matteo

L’Amore Strappato cast tecnico

REGIA: Simona Izzo e Ricky Tognazzi

PRODUZIONE: RTI e Jeki Production

