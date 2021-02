L’Amore Strappato prima puntata: trama e anticipazioni 10 febbraio 2021

L’AMORE STRAPPATO PRIMA PUNTATA. Mercoledì 10 febbraio 2021 torna in replica serata su Canale 5 la fiction con Sabrina Ferilli e Ricky Tognazzi. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Amore Strappato: trama e cast

La serie tv composta da tre puntate è tratta da una storia vera, quella di Angela Lucanto. La trama si basa sul libro che quest’ultima ha scritto insieme a Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri dal titolo Rapita dalla Giustizia. La fiction racconta un incredibile errore giudiziario in cui una bambina di appena 7 anni viene strappata alla sua famiglia per via delle ingiuste accuse di molestie da parte del padre. Protagonisti sono Sabrina Ferilli e Ricky Tognazzi, quest’ultimo è anche regista insieme a Simona Izzo. SCOPRI IL CAST COMPLETO

L’Amore Strappato prima puntata: trama e anticipazioni 10 febbraio

La vita ordinaria di Rosa (Sabrina Ferilli) e di suo marito Rocco (Enzo Decaro) viene sconvolta quando le forze dell’ordine portano via la figlia Arianna. I due ancora ignorano che qualcuno ha denunciato Rocco per abusi nei confronti della bambina. Mentre l’uomo, vittima di una menzogna, si troverà a difendere la propria innocenza, Rosa dovrà decidere se stare dalla parte del marito o schierarsi contro di lui per riavere sua figlia.

Mentre Rocco vive la durezza del carcere, la piccola Arianna affronta la sua prigionia nella casa famiglia grazie ad una nuova amica. Intanto, Rosa si rimbocca le maniche per proteggere la sua famiglia dal pregiudizio della comunità. La donna confida che il processo sancisca finalmente l’innocenza di suo marito: Smiraglia (Ricky Tognazzi), il nuovo avvocato assunto per la difesa di Rocco, sembrerebbe avere un asso nella manica.

L’Amore Strappato streaming

La nuova fiction andrà in onda in tv e contemporaneamente in diretta streaming sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire la serie tv anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

