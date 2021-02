Quel mostro di suocera è il film stasera in tv mercoledì 10 febbraio 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Quel mostro di suocera film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Monster-in-Law

USCITO IL: 7 ottobre 2005

GENERE: Commedia

REGIA: Robert Luketic

CAST: Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Wanda Sykes, Adam Scott, Annie Parisse, Monét Mazur, Will Arnett, Elaine Stritch, Stephen Dunham, Jimmy Jean-Louis, Stephanie Turner, Amber Mead, Wayne Nickel, Jenny Wade

DURATA: 101 Minuti

Quel mostro di suocera film stasera in tv: trama

Viola Fields (Jane Fonda), conduttrice di notiziari televisivi viene licenziata dall’emittente perchè sostituita da una giovane e rampante collega. Per di più la donna scopre che l’unico figlio Kevin (Michael Vartan) si è fidanzato con la bella Charlotte (Jennifer Lopez) e cade nello sconforto temendo una sconfitta anche nella vita privata perdendo l’affetto del figlio. Viola riversa tutte le sue frustrazioni sulla graziosa nuova arrivata e con l’aiuto della sua fedele assistente, Ruby, mette in atto una serie di accorgimenti per far sentire inadeguata la futura nuora e convinverla a lasciare suo figlio.

Charlie sopporta pazientemente l’invadenza di Viola, ma poi decide di passare al contrattacco e tra le due donne comincia una guerra senza esclusione di colpi per stabilire chi delle due sarà la primadonna. Inoltre interviene nella battaglia Remy, un amico di Charlie, che scoperto che l’infida futura suocera sta investigando sulla sua amica organizza una vendetta a base di cani e trippa. Charlotte riesce a salire sull’altare, ma la lotta non è finita e le cose prenderanno una piega tutt’altro che romantica.

Quel mostro di suocera film stasera in tv: curiosità

Il film ha ricevuto durante l’edizione dei Razzie Awards 2005 una nomination come Peggior attrice per Jennifer Lopez.

I due ex dei protagonisti Jennifer Lopez e Michael Vartan sono Ben Affleck e Jennifer Gardner. I due si sono sposati proprio dopo aver rotto con loro.

Jane Fonda ha dichiarato che per il personaggio si è ispirata al suo ex marito Ted Turner.

Quel mostro di suocera streaming

Quel mostro di suocera streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Quel mostro di suocera film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

