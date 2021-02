Red Land Rosso Istria è il film stasera in tv giovedì 11 febbraio 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Red Land Rosso Istria film stasera in tv: scheda e cast

GENERE: Drammatico, Storico

ANNO: 2018

REGIA: Maximiliano Hernando Bruno

CAST: Selene Gandini, Geraldine Chaplin, Franco Nero, Sandra Ceccarelli, Vincenzo Bocciarelli, Maximiliano Hernando Bruno, Diego Pagotto, Andrea Pergolesi, Alvaro Gradella, Vasco Mirandola, Antonio Scarpa, Vittorio Boscolo

DURATA: 150 Minuti

Red Land Rosso Istria film stasera in tv: trama

Siamo nel settembre del 1943, nei giorni in cui nei territori italiani martoriati dalla guerra scoppia il caos: il maresciallo Badoglio, capo del governo italiano, chiede ed ottiene l’armistizio da parte degli anglo–americani e unitamente al Re fugge da Roma, lasciando l’Italia allo sbando. L’esercito non sa più chi è il nemico e chi l’alleato. Il dramma si trasforma in tragedia per i soldati abbandonati a se stessi nei teatri di guerra ma anche e soprattutto per le popolazioni civili Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate, che si trovano ad affrontare un nuovo nemico: i partigiani di Tito che avanzano in quelle terre, spinti da una furia anti-italiana. In questo drammatico contesto storico, avrà risalto la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, laureanda all’Università di Padova, barbaramente violentata e uccisa dai partigiani titini, per la sola colpa di essere Italiana.

Red Land Rosso Istria recensione

Il film è uno spaccato del caos seguito all’8 settembre ed è una coraggiosa opera prima di Maximiliano Hernando Bruno. Il cast è di rilievo e regala appassionanti interpretazioni con attori di grande levatura tra cui Franco Nero (protagonista di un monologo magistrale), Geraldine Chaplin, Sandra Ceccarelli e Selene Gandini che è una radiosa Norma, la ragazza violentata e uccisa dai partigiani titini. La sceneggiature è particolarmente curata; coinvolgente la fotografia. Film consigliato

Red Land Rosso Istria film stasera in tv: curiosità

La pellicola rappresenta l’esordio dietro la macchina da presa di Maximiliano Hernando Bruno.

Antonello Belluco firma la sceneggiatura insieme al regista.

Rosso Istria è stato proiettato per la stampa al Festival del Cinema di Venezia

il 7 settembre 2018.

Red Land Rosso Istria streaming

Red Land Rosso Istria streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Red Land Rosso Istria film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/c9dlnrj3m3k

