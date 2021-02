The Good Doctor 4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quarta stagione venerdì 12 febbraio 2021. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 4 trama episodi 12 febbraio 2021

The Good Doctor 4 episodio 5 Sensi di colpa. Shaun interpreta male un appunto della Dottoressa Lim e decide di dare più autonomia ai suoi specializzandi, nella fattispecie Asher che sembra aver stretto un legame particolare con Carl, il suo primo paziente. Purtroppo, Asher non si accorge che Carl ha un pericoloso aneurisma e anche Shaun manca la diagnosi. Quando Carl muore, i due medici sono distrutti dal senso di colpa.

Nel frattempo, Claire, Park, Enrique e Jordan si occupano di Ellie, una donna sposata, con Brendan, e che ha al contempo una relazione con un altro, Zane. Alla paziente viene rimossa una cisti, ma questo finisce per avere effetti collaterali sulla sua memoria, complicando ulteriormente una vita amorosa già complessa. Infine, Park reagisce alle provocazioni di Morgan mettendola di fronte alle sue problematiche, e la cosa non fa altro che rafforzare il loro legame affettivo.

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

The Good Doctor: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv The Good Doctor basta andare sull’hashtag ufficiale #TheGoodDoctor, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

The Good Doctor: link utili