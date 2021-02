The Resident 2: trama episodi 12 febbraio 2021 su Rai 2

THE RESIDENT 2 EPISODI 12 FEBBRAIO 2021. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 da venerdì 12 febbraio 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 2: trama episodi 12 febbraio 2021 su Rai 1

The Resident 2 episodio 12 Incubi dal passato. Quella che sembrava essere solo una brutta influenza, si rivela una malattia infettiva particolarmente pericolosa, costringendo gli alti vertici del Chastain a imporre la quarantena per procedere ad esami approfonditi sui pazienti. Conrad, Nic e Alec si trovano a occuparsi di Meg, una gentile guardia carceraria che l’infermiera ha conosciuto mentre si trovava in prigione. Devon e gli altri, invece, trattano un paziente che presenta sintomi influenzali. Mina, intanto, nel tentativo di difendere il dottor Austin, inizia a mettere in dubbio la qualità della fornitura Quovadis. AJ, infine, lotta contro il senso di colpa.

The Resident 2: trama episodi 12 febbraio 2021 su Rai 1

The Resident 2 episodio 13 La giornata dei miracoli. Conrad, Kitt, Mina e Austin lavorano per salvare la vita di uno studente in medicina che ha bisogno di un trapianto multiorgano. Il caso richiamerà Bell in sala operatoria per uno degli interventi chirurgici più rischiosi della storia del Chastain. Nel frattempo, dopo che la polizia ha trovato la macchina vuota di Julian in un lago, Devon fa qualche indagine per scoprire cosa potrebbe esserle successo. Mina ed AJ, intanto, continuano a fare pressioni su Bell, intenzionati a fargli chiudere il contratto con la Quovadis. Nic, infine, prende una decisione avventata riguardo sua sorella.

The Resident: link utili