Io sono tempesta è il film stasera in tv venerdì 10 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Io sono tempesta film stasera in tv: cast

La regia è di Daniele Luchetti. Il cast è composto da Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco, Jo Sung, Francesco Gheghi, Carlo Bigini, Marcello Fonte, Franco Boccuccia, Paola Da Grava, Federica Santoro, Luciano Curreli.

Io sono tempesta film stasera in tv: trama

Numa Tempesta è un finanziere ricco e carismatico, con pochi scrupoli e fiuto per gli affari, che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto. Un bel giorno la Legge bussa alla sua porta con una brutta notizia. Dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale. Il potente Tempesta è chiamato, dunque, a mettersi al servizio degli ultimi, tra i quali c’è Bruno, un giovane padre che frequenta il centro di accoglienza con il figlio in seguito ad un tracollo economico. L’incontro fra i due sembra destinato a cambiare le vite di entrambi, rappresentando un’occasione di rinascita, ma in effetti c’è di mezzo il denaro e e un gruppo di senzatetto che, tra morale e soldi, tenderà a preferire i secondi…

Io sono tempesta streaming

Io sono tempesta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Io sono tempesta film stasera in tv: trailer

