Le Comiche è il film stasera in tv venerdì 4 gennaio 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Le Comiche film stasera in tv: cast

La regia è di Neri Parenti. Il cast è composto da Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Enzo Cannavale, Ennio Antonelli, Fabio Traversa, Tiziana Pini, Alessandra Casella, Andrea Belfiore.

Le Comiche film stasera in tv: trama

“Usciti” dallo schermo di una pellicola che viene proiettata in un cinema, i due protagonisti Renato Pozzetto e Paolo Villaggio interpretano diverse storie di vita quotidiana in un film fatto a episodi. Le loro roccambolesche e alquanto bizzarre avventure terminano nel momento in cui “rientrano” nello schermo da cui erano usciti, mentre la gente si allontana per la fine dello spettacolo.

Le Comiche streaming

Le Comiche streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Le Comiche film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=W_4a5M_XOpY

Stasera in TV: link utili