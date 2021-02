Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 14 febbraio 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 14 febbraio 2021

Ospiti della puntata, nella prima parte, saranno il consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus Walter Ricciardi, il Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University Alberto Mantovani, Maurizio Costanzo, Carlo Verdone, dal 16 febbraio nelle librerie con l’autobiografia “La carezza della memoria” e Mahmood, che si esibirà da vivo con il nuovo singolo Inuyasha.

Nella seconda parte del programma, invece, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, Ferruccio de Bortoli, Michele Serra e Antonio Di Bella, corrispondente Rai dagli USA e autore dell’instant book “L’assedio – Washington, 06/01/2021. Cronaca del giorno che ha cambiato la Storia”.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo: ospiti 14 febbraio 2021

A chiudere la serata, infine, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, con ospiti Orietta Berti, Francesco Paolantoni, Elena Barolo e Aldo Vitali.

Che Tempo Che Fa streaming

Sarà possibile vedere le puntate di Che Tempo Che Fa sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Che Tempo Che Fa sui social

Per commentare in diretta lo show televisivo Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio basta andare sull’hashtag ufficiale #CheTempoCheFa, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete.

